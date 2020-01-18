التميمي يشيد بعملية فحص شهادات الثانوية لمنتسبي النخبة الحضرمية

السبت 18 يناير 2020

ثمن العميد طيار ركن فائز منصور التميمي رئيس شُعبة التدريب والتأهيل بقيادة المنطقة العسكرية الثانية الدور والمجهود الجبار الذي بذلته إدارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في الفحص والتدقيق لشهادات المرحلة الثانوية العامة للأفراد المرشحين لدورة الضباط الثالثة بقوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية بإشراف مباشر من شُعبة التدريب والتأهيل.



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وشكر "التميمي" إدارة التربية والتعليم على التعاون مع شُعبة التدريب في فحص شهادات الثانوية العامة لعدد من منتسبي قوات النخبة الحضرمية المنضمين لدورة الضباط الثالثة التي في إطار البدء بالأيام القادمة، وذلك للتأكد من سلامتها وتأكيد بياناتها، حيث أبدأ مكتب إدارة التربية والتعليم بساحل حضرموت إستعداده وتعاونه مع شعبة التدريب.

وطالب العميد طيار ركن "التميمي" كافة الإدارات المدنية والعسكرية بمحافظة حضرموت بمزيد من التكاتف والتعاون فيما بينهم من أجل أن ينعم التراب الحضرمي بالحرية والكرامة ومواطنينا بالفخر والشموخ الحضرمي وتسير حضرموت قدماً نحو التطور والإزدهار.