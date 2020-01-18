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شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في جبهة قانية والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
صدت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، كانون الثاني 18، 2020، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما على مواقع لقوات الجيش في جبهة قانية شمال المحافظة.
وأضافت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين
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