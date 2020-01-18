شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في جبهة قانية والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 صدت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، كانون الثاني 18، 2020، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما على مواقع لقوات الجيش في جبهة قانية شمال المحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين

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