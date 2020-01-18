شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يشرع في حفر خنادق ليصل المديريات ببعضها والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 أكدت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، شرعت في حفر خنادق أرضية تصل بين مديريتي زبيد والتحيتا جنوبي محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وفقاً لما ذكره موقع "اليمن اليوم"، اليوم السبت.

وقالت المصادر إن "الميليشيات قامت بحفر خنادق طويلة على امتداد الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا، وتتفرع منه خنادق أخرى باتجاه منطقة السويق التابعة لمديرية التحيتا". Advertisements وأضافت أن "الميليشيات نقلت الأخشاب والطوب الأبيض ليلاً إلى الخنادق مع استمرار الحفر، وتقوم ببنائها وتغطيتها من الأعلى بالأخشاب ومن ثم دفنها بالرمل".. وفق 24. ويتزامن حفر الميليشيات للأنفاق والخنادق مع قيام عناصرها بشنّ هجمات على مواقع القوات اليمنية المشتركة وتستهدفها بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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