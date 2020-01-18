العربية.. ناطق الجيش العراقي: مفاوضاتنا مع واشنطن بشأن العلاقة الأمنية مستمرة

السبت 18 يناير 2020

قال المتحدث باسم الجيش العراقي، أنهم يجرون حوارات مع واشنطن بشأن العلاقات الأمنية .



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وأكد الناطق باسم الجيش العراقي، أن المفاوضات مع واشنطن بشأن العلاقة الأمنية لم تنته بعد، ولا تزال مستمرة.

وأضاف الناطق باسم الجيش العراقي، العلاقة الأمنية مع واشنطن يجب أن لا تتناقض مع سيادتنا.