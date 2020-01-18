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شكرا لقرائتكم خبر عن العربية.. ناطق الجيش العراقي: مفاوضاتنا مع واشنطن بشأن العلاقة الأمنية مستمرة والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
قال المتحدث باسم الجيش العراقي، أنهم يجرون حوارات مع واشنطن بشأن العلاقات الأمنية .
وأكد الناطق باسم الجيش العراقي، أن المفاوضات مع واشنطن بشأن العلاقة الأمنية لم تنته بعد، ولا تزال مستمرة.
وأضاف الناطق باسم الجيش العراقي، العلاقة الأمنية مع واشنطن يجب أن لا تتناقض مع سيادتنا.
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