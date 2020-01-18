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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 في حادث إطلاق نار بولاية يوتا الأمريكية والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 أشخاص خلال حادث إطلاق نار في مدينة جرانتسفيل بولاية يوتا الأمريكية، مساء الجمعة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن شخصا آخر أصيب وتم إيداعه بالمستشفى، فيما ألقى القبض على المشتبه فيه بالحادث.
وقالت العريف رواندا فيلدز من شرطة مدينة جرانتسفيل إنهم متأكدون من أن مطلق النار شخص واحد، ولا خطر آخر على المنطقة، دون ذكر تفاصيل بشأن أعمار أو أسماء الضحايا أو المشتبه فيه
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