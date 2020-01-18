شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف وفيضانات في مناطق ضربتها الحرائق بأستراليا والان نبدء بالتفاصيل
وتتعامل ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند حاليا مع هطول أمطار شديدة. وتضررت الولايات الثلاث بشدة جراء حرائق الغابات التي أدوت حتى الآن بحياة 29 شخصا ودمرت أكثر من 2500 منزل وأدت إلى احتراق ملايين الأفدنة.
وأُغلقت الطرق السريعة الكبرى في كيونزلاند في وقت مبكر صباح اليوم في حين قطعت الكهرباء عن أجزاء من نيو ساوث ويلز بعد ليلة عاصفة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على تويتر اليوم "تراجع هطول المطر الغزير لكن ما زالت هناك فرصة لهبوب عواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع.
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