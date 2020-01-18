شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أزمة التسريبات.. الرئيس الأوكراني يرفض استقالة رئيس وزرائه والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت استقالة هونشاروك بعد أقل من يومين من تسريب تسجيل صوتى له خلال اجتماعه مع الوزراء عبر الإنترنت ينتقد فيها زيلينسكي.
وتولى أوليكسى هونشاروك، منصب رئيس الوزراء فى أغسطس الماضي، وكان قد عُيّن نائباً لرئيس مكتب زيلينكسى فى شهر مايو الماضي، كما كان يشغل رئاسة منظمة غير حكومية تركز على الإصلاح الاقتصادي.
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