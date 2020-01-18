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رغم أزمة التسريبات.. الرئيس الأوكراني يرفض استقالة رئيس وزرائه

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ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، رفض استقالة رئيس وزرائه "أوليكسى هونشاروك" التى قدمها فى وقت سابق اليوم بعد مرور 4 أشهر على توليه رئاسة وزراء البلاد، ولم تتطرق القناة إلى المزيد حول ذلك.

وجاءت استقالة هونشاروك بعد أقل من يومين من تسريب تسجيل صوتى له خلال اجتماعه مع الوزراء عبر الإنترنت ينتقد فيها زيلينسكي.

وتولى أوليكسى هونشاروك، منصب رئيس الوزراء فى أغسطس الماضي، وكان قد عُيّن نائباً لرئيس مكتب زيلينكسى فى شهر مايو الماضي، كما كان يشغل رئاسة منظمة غير حكومية تركز على الإصلاح الاقتصادي.

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