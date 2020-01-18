بالفيديو... تسريح المئات من عمال الفنادق في كربلاء

سرح المئات من عمال الفنادق والمحلات التجارية في كربلاء المقدسة، نتيجة الركود في قطاع السياحة الدينية الذي عزاه اصحاب تلك الفنادق والمحلات الى اضطراب الوضع في المحافظة نتيجة التظاهرات وتزعزع الملف الامني. السياحه الدينية في محافظه كربلاء المقدسة تعاني من ركود إثر بشكل كبير على الفنادق والمحلات التجارية حيث تم غلق عشرات الفنادق وتسريح مئات العمال بسبب أحداث التظاهرات والأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد

وبرغم ارتباك الاوضاع الامنية والاقتصادية في كربلاء المقدسة الا ان محافظها حاول اعطاء رساله أطمئنان للزائرين العراقيين والاجانب مؤكدا استتباب الامن وان ما يحصل قد تتعرض له اغلب دول العالم .

وتعد مدينه كربلاء المقدسة من أهم المحافظات الدينيه التي يأمها الملايين من الزائرين سنويا من داخل وخارج العراق حيث تشهد بين الحين والأخر أوضاعا أمنيه غير مستقرة تؤثر بشكل كبير على السياحه الدينيه في المحافظة .

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