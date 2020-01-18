تعرف على حالة الطقس للاسبوع الحالي: امطار وثلوج وانخفاض مستمر بدرجات الحرارة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشار الى انه سيشهد تساقط للامطار والثلوج مع انخفاض مستمر في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في تقرير تابعته الخليج 365، ان "الطقس اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائم جزئي وفي اقسامها الشرقية غائم مع تساقط زخات مطر وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة"، مبينة ان المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية وفرصة لتساقط الثلوج فوق اقسامها الجبلية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".

واضافت ان "الطقس يوم غد الاحد سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع تشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا، اما الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائم مصحوب بتساقط زخات مطر مع فرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية"، مشيرة الى ان "الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم وانخفاض بدرجات الحرارة بضع درجات".

وتابعت ان "الطقس يوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات ليلا، اما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائم مصحوب بتساقط زخات مطر تكون رعدية وفرصة لتساقط الثلوج فوق اقسامها الجبلية"، لافتة الى ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".

Advertisements

وفي يوم الثلاثاء المقبل، ذكرت الهيئة ان "الطقس سيكون بالمنطقة الوسطى غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، وانخفاض في درجات الحرارة، اما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة وفرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية"، موضحة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر ليلا تكون رعدية احيانا، كما تنخفض درجات الحرارة قليلا".

وبينت الهيئة ان "الطقس يوم الاربعاء المقبل في المنطقة الوسطى غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر وفرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الغربية، كما تنخفض درجات الحرارة عدة درجات"، مضيفة ان "الطقس بالمنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر وضباب صباحا وفرصة لتساقط الثلوج، كما تنخفض درجات الحرارة قليلا".

واكدت ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر يتحسن تدريجيا، ولا تغير في درجات الحرارة".