منح شرطة نيودلهي صلاحيات طوارئ لمدة 3 أشهر استعدادا للانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير إخبارية، السبت، أن الشرطة في العاصمة الهندية نيودلهي منحت صلاحيات الاعتقال في حالات الطوارئ لمدة 3 أشهر بموجب قانون الأمن القومي الهندي ضمن استعدادات البلاد للانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي ونائب مفوض شرطة نيودلهي إم إس رانداوا، لوكالة "بلومبرج" للأنباء عبر الهاتف، إن الإشعار بشأن صلاحيات الاعتقال "أمر روتيني".

وأوردت صحيفة "هيندو" المحلية أن القانون يسمح بالاعتقال الوقائي حال قناعة السلطات بأن شخصا ما يمثل تهديدا للأمن القومي أو القانون أو النظام.

وكانت ولاية "أندرا براديش" في جنوب الهند مددت لمدة 3 أشهر صلاحيات مماثلة للشرطة، بحسب ما أوردته وكالة "أشيان نيوز إنترناشيونال" الهندية.

يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية لإقليم دلهي في الثامن من شهر فبراير/شباط المقبل.