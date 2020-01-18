إصابة 9 أشخاص في هجوم بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 9 أشخاص بجروح إثر هجوم بقنبلة يدوية على منزل في مديرية "ياقشيد" بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ونقل موقع "الصومال الجديد"، السبت، عن مصادر قولها إن مجموعة من الرجال والنساء كانوا في المنزل وقت الهجوم الذي وقع الليلة الماضية الأمر الذي أسفر عن إصابات في صفوف من كانوا داخل المنزل.

بدورهم، أوضح جيران المنزل أن المهاجمين تمكنوا من الفرار قبل وصول الشرطة.

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ولم يصدر من الأجهزة الأمنية حتى الآن تعليق على الهجوم على المنزل والذي لم تتحمل أي جهة مسؤوليتها عنه.

وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.