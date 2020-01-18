مسئول عراقي: إخراج القوات الأمريكية سيشمل إقليم كردستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد عبدالكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، أن قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق، سيشمل إقليم كردستان، شمالي البلاد.



وتابع خلف بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن“الجانب الأمريكي لم يحدد وقتا محددا لخروج قواته من البلاد“، مشيرا إلى أن ”ﻗﺮار إﺧﺮاج اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﻗﺮار ﺳﻴﺎدي وﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن“.

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تصريح المسؤول جاء بعد انتقادات وجهها رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، لقرار صدر من البرلمان العراقي، يدعو الحكومة للعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال بارزاني، في مقابلة، الجمعة مع صحيفة ”المونيتور“ إن قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية من العراق ”لم يكن قرارا جيدا، واتُخذ من قبل الكتل الشيعية فقط، دون التشاور مع المكونات الرئيسة الأخرى في البلاد“.

وتابع: ”مقتل سليماني والمهندس أثار طوفانا من العواطف في العراق والولايات المتحدة، ويشمل ذلك رد فعل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء العراقي، وعلى نفس المنوال، فإن رد واشنطن على أن القوات الأميركية ستبقى في العراق بغض النظر عما يقوله البرلمان أو الحكومة وما شابه ذلك، في رأيي تم التعبير عنه أيضا بحماسة اللحظة الحالية، ويجب أن تكون الأولوية وضع العواطف جانبا، لأننا نحتاج الآن إلى احتواء الموقف، للسيطرة عليه“