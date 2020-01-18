المتحدث باسم الجيش الليبي: إقفال موانئ وحقول النفط خطوة جبارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن إقفال موانئ وحقول النفط خطوة جبارة من الشعب الليبي.



وتابع المسماري في بيان أصدره بهذا الشأن، صباح السبت، إن الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول، وما علينا إلا حماية شعبنا.

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ولفت المسماري إلى أن الشعب الليبي عبر عن غضبه منذ إعلان تركيا إرسال قوات ودعم عسكري للميليشيات في طرابلس، مستغربًا من عدم استجابة البعثة الأممية لهذه المواقف، وعدم تحركها لإيقاف التحرك التركي.

وبين المسماري أن موضوع ”وقف إنتاج وتصدير النفط “ هو عمل شعبي مدني ليبي، ونحن في قيادة الجيش الليبي لن يكون لنا سوى هدف واحد وهو حماية الشعب الليبي وفق ما يشير به دائمًا القائد العام المشير خليفة حفتر.

وحذر المسماري من أن أي تهديد لإرادة الشعب الليبي أو محاولة التصدى لقراره بوقف وإنتاج النفط سيكون ردنا إزاء ذلك قويًا لحماية الشعب الليبي وسيادته