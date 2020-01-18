شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 4 في حادث إطلاق نار بولاية يوتا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 أشخاص خلال حادث إطلاق نار في مدينة جرانتسفيل بولاية يوتا الأمريكية، مساء الجمعة.

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وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن شخصا آخر أصيب وتم إيداعه بالمستشفى، فيما ألقى القبض على المشتبه فيه بالحادث.

وقالت العريف رواندا فيلدز من شرطة مدينة جرانتسفيل إنهم متأكدون من أن مطلق النار شخص واحد، ولا خطر آخر على المنطقة، دون ذكر تفاصيل بشأن أعمار أو أسماء الضحايا أو المشتبه فيه