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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال 5 أشخاص حاولوا إضرام النيران في ممتلكات عامة وخاصة بكربلاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات خاصة
ألقت أجهزة الشرطة في محافظة كربلاء بالعراق، القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم صنع مقذوفات (المولوتوف) لغرض حرق مبان وممتلكات عامة وأخرى خاصة بالمواطنين.
وقال إعلام شرطة المحافظة في بيان إن "قوة من شرطة كربلاء المقدسة قامت بضبط مجموعة من الأشخاص الخارجين عن الطابع السلمي ومعهم معدات للحرق ومولوتوف في أفرع حي البلدية يخططون لاستهداف القوات الأمنية والمباني"، وفقاً لما ذكرته "السومرية" العراقية، اليوم السبت.
وأضاف أن "وعي المواطنين وتعاونهم مع القوات الأمنية أثمر عن القبض على هذه المجموعة"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".
ولفت البيان إلى أن "شرطة كربلاء قامت بنشر مفارزها بشكل مكثف لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع حصول أعمال عنف وتخريب بعد المناشدات التي أطلقها أهالي المدينة".
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