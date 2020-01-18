مصر ترد بقوة على وزارة الدفاع التركية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا، وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم حدود مباشر، تتفق مع قواعد القانون، موضحا أنه ما تم التوصل إليه من اتفاق بين فايز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعدي على الحقوق المصرية ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي» ويقدمه الإعلامي «عمرو أديب»، أن الهدف من الذهاب إلى مؤتمر برلين أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة الطريق والعناصر الضروري لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدا أن هذه الدول لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة استقرار ليبيا.

وأشار شكري، إلى أن الموقف المصري بضرورة تناول كافة العناصر المؤثرة على الوضع في ليبيا، وهي أن يكون هناك اتفاق سياسي وهناك توافق داخلي وخارجي، والقضاء على الإرهاب واستعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وخضوع السلطة التنفيذية للسلطة، ومسؤولية الجيش والشرطة في مهام الأمن.

وأكد شكري، أن مستوى التمثيل المصري في مؤتمر برلين، سوف يتم الإعلان عنه رسميا في الساعات القادمة.

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وعن إذا ما كان سيحضر الرئيس السيسي بمؤتمر برلين أم لا قال: « إذا تم تحديد ذلك سوف تعلن عن الرئاسة».

وكان وزير الدفاع التركي أصدر تصريحا غريبا وردد: «أن مصر ليست لديها حدود مع ليبيا».