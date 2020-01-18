وائل غنيم يفضح الإخوان : يحيى حامد ساب العيال الصغيرة تتسوح في الغربة وراح خد الجنسية التركية وبقى بيزنس مان!

وجه وائل غنيم الناشط السياسي، انتقادات نارية للقيادي الإخواني يحيى حامد، وذلك من خلال مداخلة عبر "سكايب" مع المذيع الإخواني سيد توكل على قناة مكملين.
حيث قال غنيم : يحيى حامد ساب العيال الصغيرة تتسوح في الغربة وراح خد الجنسية التركية وبقى بيزنس مان، أنا عاوز أعرف مين بيموله يا ريت حد فيكو يجاوبني بيجيب فلوس البيزنس بتاعه منين".
وأضاف غنيم : "أنتو من أول المكاملة وعاوزني أضرب نار وأوجه انتقادات هنا وهنا ولأشخاص بعينهم، أنا عاوز أعرف من اللى ورا يحيى حامد وعزام التميمي ومين بيديهم الفلوس دي كلها، وإيه المصلحة في إنهم يهاجموا مصر".
وتابع "غنيم": "يا ريت يحيى حامد يبص للصورة الصح لمصر، وهو فاهم إن الغلط راكبه".
وأعاد غنيم تساؤله عن مصدر تمويل القناة قائلاً : "نفسي أعرف مين اللى بيمولم، لو عندكم الجراءة حد يجاوبني".
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