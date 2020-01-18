أردوغان: اوروبا ستواجه تهديدات جديدة اذا سقطت حكومة السراج بليبيا

أشار الرئيس التركي رجب الطيب ​اردوغان​ في تصريح الى أن "اوروبا ستواجه تهديدات جديدة اذا سقطت حكومة السراج بليبيا"، لافتا الى أن "على اوروبا أن تظهر للعالم أنها لاعب هام على الساحة الدولية"، معتبرا أن "طريق الوصول السلام في ليبيا يمر عبر تركيا".

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