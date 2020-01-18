المركزي الايراني يطلق عمليات السوق المفتوحة لاول مرة في تأريخه

أعلن ​محافظ​ ​البنك المركزي الايراني​ عبدالناصر همتي، عن اطلاق عمليات السوق المفتوحة في اطار تنفيذ ​السياسة​ النقدية، وذلك لاول مرة منذ تأسيسه.

واوضح همتي في تصريح له، أن عمليات السوق المفتوحة من أهم ادوات السياسة النقدية للبنوك المركزية في ​العالم​، حيث إن المركزي الايراني ومنذ تأسيسه قبل 60 عاما يتبنى لاول مرة هذه الاداة، بعد ما كان يتدخل بسوق ​المال​ عبر الطرق التقليدية. وأشار أن المركزي الايراني في السابق يدير تقليديا الاساس النقدي والسيولة، اما السوق المفتوحة فهي عمليات يقوم فيها البنك المركزي ببيع وشراء سندات الخزانة الحكومية عبر ​المصارف​.

وأكد همتي أن البنك المركزي سينظم سعر الفائدة بين البنوك من الان فصاعدا عبر بيع وشراء سندات الخزانة الحكومية، لتحقيق اهداف التضخم المرسومة.

وأعتبر أن إطلاق عمليات السوق المفتوحة في السياسية النقدية للمركزي الايراني يعد ثورة بهذا الاتجاه، حيث ستدشن اعتبارا من اليوم السبت 18 كانون الثاني 2020، وستشكل تحولا هاما في علاقات المصارف المحلية مع البنك المركزي، وستوثر جديا في السحب على المكشوف للبنوك ومديوناتها والايداعات والعمليات بين المصارف أو ماشابه.