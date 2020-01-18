بيونغ تكتشف خللاً جديداً في برنامج طائرات 737 ماكس

أعلنت مجموعة ​بوينغ​ للطيران اكتشاف عطل جديد في برنامج طائراتها من طراز 737 ماكس الممنوعة من التحليق، لكنها تأمل في حل المسألة قريبًا لتجنّب تأخّر عودة الطائرة إلى الخدمة.

وأفادت الشركة في بيان انه "نجري عمليات التحديث اللازمة ونعمل مع إدارة الطيران الفدرالية على تقديم هذا التغيير ونبقي زبائننا ومزوّدينا على علم بآخر المستجدات"، معتبرة ان "ضمان أن طائرات 737 ماكس آمنة وتفي بجميع المتطلبات التنظيمية قبل عودتها إلى الخدمة، في مقدمة أولوياتنا".