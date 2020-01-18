اشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال جميل جبق الى انه منذ بداية الازمة في لبنان انجزنا اتفاقية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقيمنا كل الحاجات الطبية المطلوبة في لبنان واتفقنا على ان حاكم مصرف لبنان يعمل على تأمين المبالغ المطلوبة ولكنه نقض الاتفاقية.
ولفت جبق في حديث تلفزيوني، الى ان المستشفيات لها حوالي 500 مليار ليرة على الدولة اللبنانية لم تقبضها بعد، ولفت الى انه بظل الازمة الاقتصادية المرضى لا يستطيعون دفع فرق الضمان والتامين، كما ان العائقة البيروقراطية بين المصارف ومصرف لبنان تعرقل وصول الاموال للمستشفيات.
واشار جبق الى انه تحدث مع حاكم مصرف لبنان اكثر من مرة ومع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ومع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي خليل. واكد انه حين يعطي حاكم مصرف لبنان الامر تنحل الامور. واكد ان اللعب بالقطاع الصحي اخطر بكثير من اللعب بالامن والخبز.
كانت هذه تفاصيل خبر جبق: الامور في القطاع الطبي متوقفة على حاكم مصرف لبنان الذي نقض الاتفاقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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