جبق: الامور في القطاع الطبي متوقفة على حاكم مصرف لبنان الذي نقض الاتفاقية

اشار وزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جميل جبق​ الى انه منذ بداية الازمة في ​لبنان​ انجزنا اتفاقية مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وقيمنا كل الحاجات الطبية المطلوبة في لبنان واتفقنا على ان حاكم مصرف لبنان يعمل على تأمين المبالغ المطلوبة ولكنه نقض الاتفاقية.

ولفت جبق في حديث تلفزيوني، الى ان ​المستشفيات​ لها حوالي 500 مليار ليرة على ​الدولة اللبنانية​ لم تقبضها بعد، ولفت الى انه بظل الازمة الاقتصادية المرضى لا يستطيعون دفع فرق ​الضمان​ والتامين، كما ان العائقة البيروقراطية بين ​المصارف​ ومصرف لبنان تعرقل وصول الاموال للمستشفيات.

واشار جبق الى انه تحدث مع حاكم مصرف لبنان اكثر من مرة ومع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ومع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي خليل. واكد انه حين يعطي حاكم مصرف لبنان الامر تنحل الامور. واكد ان اللعب ب​القطاع الصحي​ اخطر بكثير من اللعب بالامن والخبز.