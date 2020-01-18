توقيف عصابة سلب نشطت ضمن قضاء المتن

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "في إطار متابعتها لمختلف الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة جرائم سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات آلية وعمليات إطلاق نار وطعن،في عدد من مناطق قضاء المتن، وفي سبيل الحد من هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، كثّفت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية في أماكن حصول هذه العمليات، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دورياتها من تحديد هوية المشتبه بهم، وهم:
_ ع.أ.(مواليد عام 1995، سوري)
_ع. ر.(مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)
_ ج. ر.(مواليد عام 2004، لبناني)
_ ح. ر.(مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)
وبتاريخ 10/1/2020،تمكنت قوة من الشعبة _من خلال كمين محكم في محلة الفنار الزعيترية_من توقيف الاول والثاني على متن دراجة آلية(تبين لاحقا أنها مسروقة) وضُبط بحوزتهم مسدس حربي وسكينَين وكمية من حشيشة الكيف. وبالتزامن جرى توقيف الآخرَينفيالمحلّة المذكورة وضبط دراجة آلية نوع "ATV" مسروقة"، مشيرة الى انه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم أكثر من /23/ عملية سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات آلية في مناطق الدكوانة، سد البوشرية، برج حمود، المكلس، والمنصورية،كما اعترفوا بتعاطي المخدرات،واعترف الموقوف الثاني بتنفيذ عمليات طعن وإطلاق نار، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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