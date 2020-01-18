توقيف عصابة سلب نشطت ضمن قضاء المتن

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "في إطار متابعتها لمختلف الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة جرائم سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات آلية وعمليات ​إطلاق نار​ وطعن،في عدد من مناطق ​قضاء المتن​، وفي سبيل الحد من هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، كثّفت ​شعبة المعلومات​ إجراءاتها الميدانية في أماكن حصول هذه العمليات، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دورياتها من تحديد هوية المشتبه بهم، وهم:

_ ع.أ.(مواليد عام 1995، سوري)

_ع. ر.(مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)

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_ ج. ر.(مواليد عام 2004، لبناني)

_ ح. ر.(مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)

وبتاريخ 10/1/2020،تمكنت قوة من الشعبة _من خلال كمين محكم في محلة ​الفنار​ الزعيترية_من توقيف الاول والثاني على متن دراجة آلية(تبين لاحقا أنها مسروقة) وضُبط بحوزتهم مسدس حربي وسكينَين وكمية من ​حشيشة الكيف​. وبالتزامن جرى توقيف الآخرَينفيالمحلّة المذكورة وضبط دراجة آلية نوع "ATV" مسروقة"، مشيرة الى انه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم أكثر من /23/ ​عملية سلب​ بقوة السلاح وسرقة دراجات آلية في مناطق ​الدكوانة​، ​سد البوشرية​، ​برج حمود​، ​المكلس​، والمنصورية،كما اعترفوا بتعاطي المخدرات،واعترف الموقوف الثاني بتنفيذ عمليات طعن وإطلاق نار، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".