أشارت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني في حديث اذاعي الى أن " أزمة الدولار وقعت منذ ثلاثة أشهر وحاكم مصرف لبنان اصدر تعميما في مسألة المحروقات يتضمن آلية لفتح اعتمادات وهذه الالية كلفت الشركات مبالغ اضافية"، مؤكدا أن "قضية ارتفاع سعر الدولار فرضت علينا الدخول الى قطاع البنزين واقتطاع من ارباح الشركات "لرغلجلة" السوق حتى لا يتكبد المواطن تكاليف اضافية"، مشددة على ان "الدولة دخلت في قطاع البنزين بنسبة 10% الى الاسواق وسنقوم بتضخيم العدد واليوم سندخل ايضا في سوق الغاز"، مؤكدا أن "مصرف لبنان يعامل الدولة كما يعامل الشركات الخاصة في مسألة البنزين ومضطرين أن ندفع لـ15% بالدولار".
ولفتت البستاني الى أن "استيراد الدولة للغاز من شأنها أن تجعل الجميع يعيدون حساباتهم"، مشيرا الى أننا "وفي هذا الاطار لا يجب أن يكون هناك مشكلة بعد اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: استيراد الدولة للبنزين من شأنه أن يمنع وجود مشاكل بهذا القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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