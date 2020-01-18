طلال اللادقي: أعلن سحب اسمي من التداول لمنصب وزير الداخلية وبصورة نهائية لاسباب خاصة

اعلن العميد الركن المتقاعد طلال اللادقي في تصريح تلفزيوني، سحب اسمه من التداول لمنصب وزير الداخلية وبصورة نهائية لاسباب خاصة. إضغط للمزيد

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