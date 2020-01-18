فريد الخازن: بكركي والبطريرك الماروني خطّ أحمر والتطاول عليهما مرفوض

اكد النائب ​فريد الخازن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​بكركي​ والبطريرك الماروني خطّ أحمر، فالتطاول عليهما مرفوض وهو مسّ بكرامة كلّ ​لبنان​يّ أصيل، فالبطريرك هو الذي صنع استقلال لبنان بالشراكة والانفتاح، وهو الذي جعله وطناً سيّداً حرًّا وجامعاً لكافّة أبنائه".

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