جميل السيد: لستُم قدَراً والناس ستجرفكم

سأل النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"إلى متى؟! إذا تحالفتم ب​حكومة​ واحدة بتشلّعوا بعضكم وبتهلكوا الناس والبلد! وإذا بحكومة لون واحد كمان بتشلعوا بعضكم مع بعض، ومع الفريق الثاني"، معتبرا ان "اليوم وضع البلد كارثي مأساوي، ولم تتغيروا والثمن يدفعه الناس و​الجيش​ وحتى ​المقاومة​، ٨ و ١٤،ما حدا أحسن من حدا،لستُم قدَراً والناس ستجرفكم".

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