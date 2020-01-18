النشرة:المطران سفر ترأس قداسا بمناسبة عيد مار انطونيوس الكبير

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه بمناسبة عيد ​مار أنطونيوس​ الكبير وبدعوة من رئيس ورهبان ​دير مار أنطونيوس​ للرهبنة المارونية اللبنانية احتفل نيافة المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​ بالقداس الإلهي في ​كنيسة​ الدير. وخلال العظة تحدث سفر عن سيرة هذا القديس العظيم، ثمّ عايد رهبان الدير والحضور متمنياً للجميع عيداً مباركاً بشفاعة القديس مار أنطونيوس.

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