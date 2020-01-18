ابو زيد: بكركي ورئاسة الجمهورية ضمانتان وطنيتان وكلاهما خطّ أحمر

اشار عضو المؤسسة المارونية للانتشار النائب السابق أمل ابو زيد ردا على تصريح نديم قطيش بحق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى انه "بعد سقطاته العديدة قبل سنوات التي دفع ثمنها خروجاً من بيئته ثم طرداً من تلفزيون المستقبل، وبعد إعتقاده أنه بات قائداً للثورة ودعوته الشباب والصبايا للهجوم على السرايا، ها هو من إشتهر بالتهريج على الشاشات يتطاول على أحد رموزنا الوطنية والدينية متوهّماً مرة جديدة بقدرته على تغيير اتجاهات التاريخ عبر تغريدة من هنا وتعليق سمج من هناك".
اضاف "لقد نسي قطيش أو ربما هو يجهل دور الكنيسة المارونية في تأسيس الكيان اللبناني، وفي تشكيلها ضمانة لكل اللبنانيين تلوذ بها قيادات من كل الطوائف، فإعتقد أنه بسطرين على حسابه أو بهواء فارغ على شاشته يتحوّل الى بطل رعديد يضغط لتحقيق إستقالة من هنا أو إقالة من هناك".
وتابع قائلا "إننا إذ نحترم الاعلاميين الكبار وموضوعيتهم ومهنيتهم الذين جعلوا من مهنة الاعلام سلطة رابعة نأسف لوجود أشخاص لا يقيمون وزناً لهذه المهنة وبلغوا في تعاطيهم الاعلامي مستويات متدنية من التجريح والتشهير والتعرّض للمقامات، متذرّعين كما في كل مرة بحرية الرأي والتعبير ، وهو ما يضطرنا للرد والتعامل مع هؤلاء الاشخاص بالطريقة التي يفهموها علّهم يرتدعون عن خطابهم السفيه ويدركون حجمهم وأن كلاً من بكركي ورئاسة الجمهورية ضمانتان للبنان ولاستقلاله وسيادته وحريته، وكلاهما خطّ أحمر لا يجوز المساس بهما ".
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