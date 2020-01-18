النشرة: اقفال فرع مصرف لبنان في بعلبك ورشقه بالبيض ومنع الموظفين من الدخول

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن عددا من ​المحتجين​ عمدوا على اقفال فرع ​مصرف لبنان​ في ​بعلبك​ ورشقه بالبيض ومنع الموظفين من الدخول. إضغط للمزيد

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