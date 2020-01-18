كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ​اللواء​ الركن عبد الكريم خلف ، عن وجود حوارات مع ​واشنطن​ لمراجعة العلاقات الأمنية بين البلدين. ولفت في حديث لـ"روسيا اليوم" الى ان "​الحكومة العراقية​ تجري حوارات مع ​الولايات المتحدة​ بشأن العلاقات الأمنية، وللعراق ملاحظات وطروحات تتعلق بهذا الملف، وسيعمل على أن يكون كل شيء لا يتضارب مع سيادته"، مضيفا: "المفاوضات لم تنته بعد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي يكشف عن حوار مع واشنطن لمراجعة العلاقات الأمنية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.