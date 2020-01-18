الأمن العام: لا يوجد لدينا أي موقوف أجنبي على خلفية الاعتداءات التي حصلت في الحمرا

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أنه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن أن عدداً من الاشخاص الأجانب الذين اوقفتهم ​القوى الأمنية​ بسبب الاعتداءات التي حصلت على ​المصارف​ في ​شارع الحمرا​ أحيلوا الى المديرية العامة".

وأوضحت المديرية العامة أن "هذه المعلومات عارية تماما من ​الصحة​ وانه لا يوجد لديها اي موقوف اجنبي على خلفية الاعتداءات المذكورة اعلاه".