أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن أن عدداً من الاشخاص الأجانب الذين اوقفتهم القوى الأمنية بسبب الاعتداءات التي حصلت على المصارف في شارع الحمرا أحيلوا الى المديرية العامة".
وأوضحت المديرية العامة أن "هذه المعلومات عارية تماما من الصحة وانه لا يوجد لديها اي موقوف اجنبي على خلفية الاعتداءات المذكورة اعلاه".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: لا يوجد لدينا أي موقوف أجنبي على خلفية الاعتداءات التي حصلت في الحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.