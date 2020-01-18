شكرا لقرائتكم خبر عن "ببغاوات كذابين وممولين".. شهادات فاضحة لوائل غنيم عن الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان، في برنامج يقدمه المذيع الإخوانى سيد توكل، الناشط السياسي وائل غنيم عبر خدمة "سكايب"، وذلك فى محاولة منهم لاستخدامه كأداة لتسخين وشحن الشارع المصرى، إلا أن الحوار تحول فجأة على عكس ما تم ترتيبه من جانب القناة الإخوانية، ليخرج وائل غنيم عبر شاشاتهم التي تبث من تركيا، ليفضح جماعة الإخوان في عقر دارها وأمام الجميع عبر نافذتهم الإعلامية.

وفى السطور التالية نرصد أبرز شهادات وفضائح كشفها غنيم عن الجماعة وقياداتهم الهاربة:

1- المقاول الهارب محمد على يدعو للتظاهر بناءً على ورق مقدم له من الإخوانى يحيى حامد وقيادات الإخوان في تركيا وقطر.

2- الإخوان بيكذبوا ولا أعلم من الذى يمول قناة مكملين وإعلامهم.

3- إعلام الإخوان فاهمين الدنيا غلط وبيقبضوا فلوس مقابل أنهم يلعبون سياسة.

4- الإخواني يحيى حامد ساب العيال الصغيرة - فى إشارة إلى شباب الإخوان - تتسوح فى الغربة وراح خد الجنسية التركية وبقى بيزنس مان.

5- قنوات الإخوان بتتعامل مع مين من المخابرات القطرية والتركية؟ ومن الذى يمول قناة مكملين.

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6- الإخوانى عزام التميمى يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو ميعرفش عنها حاجة.

7- قنوات الإخوان بغبغانات وبيرددوا الكلام اللى بيتقالهم من قطر وطلعوا إشاعة إن الإمارات مولت حركة تمرد.

8- لكل إعلام الإخوان أنت معندكش مشكلة قطر تمولك بس تضايق لو الإمارات مولت حركة تمرد.

9- ما هي خبرات عزام التميمى فى الحياة علشان هو والقطريين عايزين يحركوا بلد فيها 100 مليون.

10- قطر كلها 300 ألف مواطن عايزه تحرك بلد زى مصر فيها ملايين.

11- كيف لمقاول هارب يدعى محمد على، موجود في إسبانيا، وآخرين موجودين في قطر وتركيا يريدون تحريك بلد فيها ملايين.

12- محتاج أعرف من اللى ورا يحيى حامد وعزام التميمي ومين بيديهم الفلوس دي كلها وإيه المصلحة في إنهم يهاجموا مصر.

13- ياريت الإخواني يحيى حامد يبص للصورة الصح لمصر وهو فاهم إن الغلط راكبه.