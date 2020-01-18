شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى بحزب الغد لدعم الجيش الوطنى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، اليوم السبت في الواحدة ظهراً مؤتمراً صحفياً لممثلي القبائل الليبية والمصرية والعربية معاً، بمقر حزب الغد بوسط القاهرة، لدعم الجيش الوطنى الليبي والشعب الليبي فى مواجهة الغزو التركى لليبيا وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مخالفة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الوطني الليبي والإصرار على التدخل فى الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة عضو بالأمم المتحدة وعضو بالجامعة العربية.

كان حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، أعلن من قبل رفضة الكامل لما تقوم بة تركيا فى المنطقة واحتلالها للدولة الليبية، وذلك عبر اتفاقية غير مشروعة تم عقدها بين أردوغان والسراج، واصفين أن هذه الاتفاقية تخالف كل القوانين الدولية لما فيها من مخالفات واضحة، وهى أنه لا يحق للسراج بشخصه إبرام أى اتفاقيات.

وأكد الحزب على رفضه تحويل الشقيقة ليبيا إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية ونرفض أى تدخل خارجى فى الشأن الليبى، كما نرفض أى وجود أو نفوذ تركى داخل البيت العربى الواحد، ونقف وبشدة ضد تمكين الحركات الإرهابية وميليشيات الإرهاب من الوضع على الارض من خلال الدعم التركى والقطرى لها.

وناشد الحزب كل القوى الدولية المعنية باستقرار الوضع فى الشقيقة ليبيا باتخاذ مواقف جادة تصب فى دعم هذا الاستقرار، واستعادة الدولة الوطنية فى ليبيا والتصدى الكامل لمخططات المحور الإيرانى التركى القطرى للسيطرة على دول المنطقة وتقاسم مناطق النفوذ بينهم على أرض المنطقة العربية.