قرقاش: نتطلع إلى نجاح مؤتمر برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة عبر تويتر، عن تطلع بلاده لنجاح مؤتمر برلين في إنهاء الصراع الدائر في ليبيا، ودعمه لاستقرار هذا البلد العربي الذي يعاني من صراعات.

وكتب قرقاش تغريدة بالإنجليزية عبر تويتر: "نتطلع إلى مؤتمر برلين ناجح في جهودنا المشتركة من أجل إنهاء الصراع في ليبيا. تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة دون تحفظ الجهود الألمانية في عقد المؤتمر وأهداف المجتمع الدولي المتمثلة في السلام والاستقرار في ليبيا".

ويعقد في برلين يوم غد الأحد، مؤتمر السلام الخاص بليبيا. ومن المتوقع أن يحضره ممثلو طرفي النزاع، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

وبالإضافة إلى طرفي النزاع يحضر هذا المؤتمر عدد كبير من قادة الدول من بينهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين.