وزير الخارجية الأردني يبحث في العراق تطورات الأحداث بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ): وصل وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إلى بغداد اليوم السبت في زيارة رسمية للعراق يبحث خلالها تطورات الأحداث بالمنطقة، والعلاقات الثنائية. وقال مصدر بوزارة الخارجية العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن الوزير الأردني سيلتقي خلال الزيارة نظيره العراقي محمد على الحكيم والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وكان وزير الخارجية العراقي ذكر في وقت سابق أن الصفدي سيزور بغداد حاملا رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما سيجري مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر في المنطقة والعمل على التهدئة، ودعم العراق والوقوف إلى جانبه.

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