إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
أصيب 3 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في حادث تصادم بدائرة مركز جهينة، بسوهاج، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج.
وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة "مينا.أ" 22 عامًا، عامل، وبصحبته "كيرلس.ا" 19 عامًا عامل اصطدمت بدراجة أخرى قيادة "مصعب.أ" 18 عامًا طالب، ما تسبب في إصابة ركاب الدراجتين، بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.
جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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