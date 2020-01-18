أمين عام الجامعة العربية يشارك في قمة برلين حول ليبيا

يشارك أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل حول الأزمة الليبية والتي ستعقد يوم غد الأحد في برلين وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبحسب بيان الجامعة العربية اليوم، فإنه من المقرر أن يعرض أبو الغيط أمام القمة ثوابت الجامعة العربية فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي، عبر تثبيت

وقف إطلاق النار القائم منذ يوم 12 يناير الجاري، ودعوة الأطراف الليبية إلى التوافق على الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، واستئناف عملية الحوار الليبي بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المختلفة تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.



كما سيجدد الأمين العام رفض الجامعة لكافة أشكال التدخلات العسكرية الخارجية

في الشأن الليبي، وسيدعو إلى امتثال كافة الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي ينتظر صدورها عن القمة، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح وسيادة وسلامة الدولة الليبية.



يذكر أن الجامعة العربية كانت قد شاركت في كافة الاجتماعات والمراحل التحضيرية لقمة برلين، والتي انطلقت في سبتمبر الماضي، بغية حشد الدعم الدولي المتناسق للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية ومساندة العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لاستكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.