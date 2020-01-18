العواصف والفيضانات تغلق الطرق في مناطق ضربتها الحرائق بأستراليا

ضربت عواصف رعدية وفيضانات أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا في وقت مبكر اليوم السبت ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق السريعة الكبرى، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وتتعامل ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، التي تضررت بشدة جراء حرائق الغابات، حاليا مع

هطول أمطار شديدة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على "تويتر" اليوم: "تراجع هطول المطر الغزير لكن ما زالت هناك فرصة لهبوب عواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع".

Advertisements

وتواجه أستراليا منذ سبتمبر أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها،

حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.

وتقول سلطات الإطفاء، إنه لا يزال هناك 85 حريقا مشتعلا في أنحاء مقاطعة نيو ساوث ويلز، اليوم الخميس، لم تتم بعد السيطرة على 30 منها، و19 حريقا مشتعلا في فيكتوريا.