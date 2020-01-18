محتجون يحرمون ماكرون من التمتع بعرض مسرحي

اضطر رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، لمغادرة مسرح بوفيه دو نور في شمال باريس تحت حماية الشرطة، بسبب محاولة مجموعة من المحتجين اقتحامه، حسبما نقلت صحيفة "لو فيغارو"عن شهود عيان السبت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى كلمات أحد مستخدمي الإنترنت الذي نشر شريط فيديو خاصا به على "تويتر" وهو يقول: "أناخلف رئيس الجمهورية بثلاثة صفوف. المتظاهرون في كل مكان وفي مكان ما قريب" وزعم أن ماكرون يظهر في لقطاته.
وأفاد مدون آخر بأن حوالي 100-200 شخص من المحتجين تجمعوا أمام المسرح، الذي يقع في الحي العاشر من العاصمة الفرنسية، ووصلت مجموعة كبيرة
ووفقا للصحيفة، حاول المتظاهرون، الذين هتفوا متوعدين ماكرون "بالاحتجاج ضده حتى بلوغهم سن التقاعد" اقتحام المسرح، لكن الشرطة فرقتهم ودفعتهم بعيدا عن المبنى. وبعد ذلك فتحت الشرطة ممرا لرحيل الرئيس وحمته.
ونشر أحد مستخدمي "تويتر" مقطع فيديو يزعم أنه يصور سيارة الرئيس الفرنسي رباعية الدفع، وهي تنقله بعيدا بعد اضطراره لمغادرة المسرح. وقال: "كان الوضع متوترا جدا، لكن الأمور لم تصل حد التصادم".
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