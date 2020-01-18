المرصد السوري: مقتل 4 ضباط روس في هجوم للفصائل بإدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أربعة ضباط روس، بالإضافة لإصابة آخرين إثر هجوم للفصائل السورية المسلحة على مواقع لقوات الجيش السوري والقوات الروسية في منطقة تل مصيطف بمحافظة إدلب وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار المرصد وفقا لقناة الحرة الأمريكية

اليوم السبت إلى أن عدد الذين قتلوا منذ اتفاق "روسيا - وتركيا" في 31 أغسطس الماضي وحتى اليوم، ارتفع إلى 1618 شخصا بينهم 399 مدنيا و107 أطفال و72 امرأة.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس، أن وحدات من القوات المسلحة السورية صدت سلسلة من الهجمات في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمالي البلاد، قتل فيها 50 مسلحا.



ومن جانبها .. اعتبرت الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين السوريين، مشيرة إلى أن قتل المدنيين لا يزال مستمرا في المحافظة.