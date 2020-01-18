وزير خارجية باكستان يدعو واشنطن لعدم تصعيد التوترات مع إيران

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي عن ثقته بأن إيران تسعى إلى خفض التوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
مضيفا أن القيادة الإيرانية أبدت استعدادها لتخفيف التوترات مع جيرانها العرب.
ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن قرشي قوله خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في الولايات المتحدة - "إنهم لا يريدون الحرب، ولا يريدون مزيدا من سفك الدماء"،
وتابع قائلا "إن الإيرانيين سلطوا الضوء على القضايا والاختلافات التي كانت لديهم مع دول مهمة أخرى في المنطقة .. قالوا إنهم على استعداد للمشاركة على أي مستوى وبأي شكل".
وأطلع قرشي نظيره الأمريكي على نتائج اجتماعاته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وزيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية كما استعرض الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط الكبرى وجهود باكستان للمساعدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.
وفي حديثه في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أمس الأول الخميس، تحدث قرشي عن زيارته لطهران وطلب من واشنطن عدم زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على طهران لأن ذلك سيصبح "ذا نتائج عكسية".
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