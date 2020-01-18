هجوم بقنبلة في مقديشو يسفر عن عدد من الإصابات

أصيب 9 أشخاص بجروح إثر هجوم بقنبلة يدوية على منزل في مديرية "ياقشيد" بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ونقل موقع "الصومال الجديد" اليوم السبت، عن مصادر قولها إن مجموعة من الرجال والنساء كانوا في المنزل وقت الهجوم الذي وقع الليلة الماضية، الأمر الذي أسفر عن إصابات في صفوف من كانوا داخل المنزل.

وأوضح جيران المنزل أن المهاجمين تمكنوا من الفرار قبل وصول الشرطة إليه، ولم يصدر من الأجهزة الأمنية حتى الآن تعليق على الهجوم على المنزل والذي لم تتحمل أية جهة مسؤوليتها عنه.