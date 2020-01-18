ترودو يعلن قيمة تعويضات كندا لذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إن حكومته ستوفر 25 ألف دولار كندي (1ر19 ألف دولار أميركي) لأسرة كل مواطن كندي أو مقيم إقامة دائمة بكندا، راح ضحية إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران الأسبوع الماضي.

وقال ترودو إنها"الخطوة الأولى" من أجل المساعدة في تكاليف السفر والجنازة.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن "ذلك وضع فريد وغير مسبوق بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والصعوبات التي تواجهها هذه الأسر".

وقال: "أريد أن أكون واضحاً: نحن نتوقع من إيران أن تعوض هذه الأسر... لقد التقيتهم وهم لا يستطيعون الانتظار أسابيع. إنهم في حاجة للمساندة الآن".

وأسقط الحرس الثوري الإيراني بطريق الخطأ الطائرة التابعة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية بصاروخ خلال قيامها بالرحلة رقم بي إس 752 فوق طهران في 8 يناير الجاري.

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم هاجموا الطائرة بشكل غير متعمد لأنها بدت أنها قريبة للغاية من منشآت عسكرية خلال يوم كانت فيه إيران في حالة تأهب قصوى، وكانت إيران قد أطلقت صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تتمركز فيها قوات أميركية.

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وقال ترودو إن "هذه المساعدة الفورية تستهدف تلبية مختلف الاحتياجات التي قد يحتاجون إليها، وهي ليست التعويض الذي نتوقع أن يأتي، ويجب أن يأتي من إيران".

وأضاف ترودو أنه من المتوقع أن يتم توزيع الأموال خلال الأيام المقبلة.

وكان 176 شخصا على متن الطائرة من بينهم 82 إيرانياً و63 كنديا و11 أوكرانياً و10 سويديين. بينما كان الآخرون من بريطانيا وأفغانستان.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء إسنا الإيرانية نقلاً عن مسؤول حكومي أنه تم تحديد هويات جثث كل ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها فوق إيران الأسبوع الماضي وأنه بات بالإمكان إعادة جثامينهم إلى ذويهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن طهران تعمل مع دول أخرى معنية بالمأساة لضمان حصولها على رفات الضحايا.