كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقدان 4 كوريين جنوبيين بعد انهيار جليدي في نيبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، أن أربعة من موطنيها المسافرين قد فقدوا بعد أن وصل انهيار جليدي إلى طريق سياحي في نيبال، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الخارجية كوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (05:15 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة في أنابورنا ماسيف.

وكما ورد، فإن الأشخاص المفقودون هم أربعة معلمين - رجلان وامرأتان - وصلوا إلى نيبال للعمل التطوعي.

وأخبرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وكالة أنباء يونهاب، أن خمسة من أفراد الطاقم الآخرين لم يصابوا بأذى.

طلبت البعثة الدبلوماسية الكورية الجنوبية في نيبال من سلطات البلاد تنظيم عملية بحث في المنطقة التي ضربها الانهيار الجليدي.

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وفي سياق منفصل، لقى 71 شخصا على الأقل حتفهم، يوم الثلاثاء 14 يناير، إثر انهيار جليدى بسبب هطول الأمطار والثلوج فى منطقة كشمير الباكستانية، فيما يؤكد المسؤولون استمرار المحاولات لإنقاذ العشرات من المفقودين أو المحاصرين.

ووفقا لما أعلنته الوكالة الوطنية الباكستانية لمواجهة الكورارث، كان الانهيار الجليدى الضخم قد اجتاح المنازل فى منطقة نيلوم فى الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل مالا يقل عن 62 شخصا وفقدان العشرات.

ومن جانبه، قال راجا فاروق حيد، رئيس وزراء الشطر الباكستانى من كشمير، إن مروحيات ومركبات عسكرية والمئات من رجال الانقاذ يقومون اليوم بعملية بحث فى بحر من الطمى والصخور عن العشرات من المفقودين والمحاصرين.

وأشار حيدر إلى توقعات بأن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير من تقديراتنا، قائلاً: "مازلنا لا نعرف شيئا عن عدد المفقودين".

فيما أعلن مسؤولون بالشطر الهندى من الإقليم عن مصرع مالا يقل عن 4 جنود هنود، وخمسة مدنيين إثر انهيار جليدى منفصل، كما أوضحت الشرطة أنه تم انتشال 5 جثث بعدما طمر انهيار جليدى 9 جنود من سكان القرى فى منطقة جنديربال، مساء أمس الإثنين.

كما لقى 3 جنود حتفهم بعدما ضرب انهيار جليدى مركزا عسكريا فى منطقة كوبوارا، أمس الإثنين، وأسفر الحادث عن فقدان جندى وإصابة آخر، حسبما أعلنت مصادر بوزارة الدفاع.