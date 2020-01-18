كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن عن مقتل 3 جنود في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بيانًا أعنلت فيه مقتل 3 جنود بتفجير سيارة مفخخة، شمال شرقي سوريا.

وقال البيان، إن الجنود الثلاثة قتلوا بتفجير أثناء تنفيذهم تفتيشاً مرورياً، دون شرح تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز" أمس الجمعة.

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وأفادت مصادر من المعارضة السورية، بمقتل 6 أشخاص، هم ضابطان تركيان و4 عناصر من ميليشيا الجيش الحر الموالية لأنقرة بتفجير سيارة مفخخة في بلدة سلوك شمال شرقي سوريا.

وخسرت تركيا أكثر من 20 عسكريًا شمال شرقي سوريا منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي عملية عسكرية جديدة شرقي الفرات.