كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 5 أشخاص حاولوا إضرام النيران في ممتلكات عامة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم السبت، القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم صنع مقذوفات (المولوتوف) لغرض حرق مبان وممتلكات عامة وأخرى خاصة بالمواطنين في محافظة كربلاء.

وبحسب بيان صادر عن محافظة كربلاء، ضبطت قوات الشرطة مجموعة من الأشخاص الخارجين عن الطابع السلمي ومعهم معدات للحرق ومولوتوف في أفرع حي البلدية يخططون لاستهداف القوات الأمنية والمباني.

وأضاف البيان: "وعي المواطنين وتعاونهم مع القوات الأمنية أثمر عن القبض على هذه المجموعة"، مشيرا إلى أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".

وقامت شرطة كربلاء، بنشر مفارزها بشكل مكثف لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع حصول أعمال عنف وتخريب بعد المناشدات التي أطلقها أهالي المدينة.

