كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون فرنسيون يجبرون ماكرون على مغادرة عرض مسرحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاولت مجموعة من المحتجين الفرنسيين، اليوم السبت، اقتحام مسرح بوفيه دو نور في شمال باريس، ما أجبر الرئيس إيمانويل ماكرون لمغادرته تحت حماية الشرطة، حسبما نقلت صحيفة "لو فيغارو"عن شهود عيان.

ونقلًا عن الصحيفة الفرنسية، نشر أحد مستخدمي الإنترنت الذي نشر شريط فيديو خاصا به على "تويتر" وهو يقول: "أنا خلف رئيس الجمهورية بثلاثة صفوف. المتظاهرون في كل مكان وفي مكان ما قريب" وزعم أن ماكرون يظهر في لقطاته.

وتجمع حوالي 100-200 شخص من المحتجين أمام المسرح، الذي يقع في الحي العاشر من العاصمة الفرنسية، ووصلت مجموعة كبيرة من قوات الشرطة الخاصة CRS بسرعة.

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وهتف المتظاهرون، "بالاحتجاج ضده حتى بلوغهم سن التقاعد" اقتحام المسرح، لكن الشرطة فرقتهم ودفعتهم بعيدا عن المبنى. وبعد ذلك فتحت الشرطة ممرا لرحيل الرئيس وحمته.

وكما نشر أحد مستخدمي "تويتر" مقطع فيديو يزعم أنه يصور سيارة الرئيس الفرنسي رباعية الدفع، وهي تنقله بعيدا بعد اضطراره لمغادرة المسرح. وقال: "كان الوضع متوترا جدا، لكن الأمور لم تصل حد التصادم".