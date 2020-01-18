كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بإطلاق نار في ولاية يوتا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص، وإصابة خامس بجروح في حادث إطلاق نار، أمس الجمعة، في مدينة غرانتسفيل بولاية يوتا.

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وقد أفادت قناة CNN التلفزيونية، بأنه تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في إطلاق النار، دون أن تتطرق إلى ملابسات الحادث.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعارض اتخاذ أي إجراء لتشديد تجارة السلاح في البلاد، ويعزو معارضوه ذلك إلى علاقته الوطيدة مع جمعية تجار السلاح التي دعمته في الانتخابات الرئاسية وقدمت الكثير من التبرعات لحملته الانتخابية، على الرغم من استمرار حالات إطلاق النار على نحو دوري في الولايات المتحدة وسقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة لذلك