العطلة المدرسية.. الـONCF يضع برنامج خاصا للرحلات انطلق الجمعة

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن وضع برنامج خاص لرحلات القطارات بمناسبة حلول العطلة المدرسية، وتحسبا للزيادة في حركة تنقلات المسافرين في هذه الفترة، وذلك من يوم أمس الجمعة إلى الاثنين 27 يناير الجاري.

وأفاد المكتب في بلاغ له، أن هذا البرنامج يهدف إلى ضمان سفر الزبناء في أحسن ظروف السلامة والراحة، من خلال تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة، خاصة علىمحاور الدار البيضاء – الرباط – فاس – مراكش – طنجة – وجدة – الناظور وآسفي وخريبكة.

ودعا المكتب إلى اتباع ست قواعد للسفر بأثمنة منخفضة، تشمل اقتناء التذاكر مسبقا للاستفادة من أفضل الأسعار التي تكون في حدود العدد المتوفر، والسفر في الوقت الذي يصادف السعر الأدنى، واختيار أفضل قطار خلال اليوم، واقتناء تذكرة ذهاب/إياب للاستفادة من السعر التفضيلي، وشراء التذكرة ببطاقة التخفيض المتوفرة بشبابيك المحطات.

وأضاف البلاغ أن الزبناء يمكنهم أيضا، من خلال اقتناء التذاكر مسبقا، الاستفادة من العروض الخاصة بـ ”البراق” بسعر 99 درهما بين الدار البيضاء / طنجة و89 درهما بين الرباط و دطنجة و79 درهما بين القنيطرة وطنجة، ومن تعريفة ”يالا” بـ 49 درهم فقط على متن قطارات “الأطلس” التي تشمل خريبكة وآسفي، وتعريفة 29 درهما للسفر من خريبكة إلى الدار البيضاء ومن آسفي إلى ابن جرير، وتعريفة 99 درهما للسفر من الدار البيضاء والرباط وطنجة نحو الجهة الشرقية.