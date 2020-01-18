إنتر ميلان يعود لمطاردة نجم ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه مجددا بالحصول على خدمات نجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان إنتر ميلان قد سعى لضم لوكا مودريتش (35 عامًا) لاعب وسط الريال في صيف 2018، بعدما تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو من الملكي، إلا أنه لم ينجح في ذلك.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أنطونيو كونتي مدرب الإنتر حريص على الاستفادة بالسنوات المتبقية بعُمر مودريتش في الملاعب، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن إنتر سيقوم بالضغط على مودريتش، من أجل ضمه إلى صفوفه في الصيف المقبل، خاصة إذا كان حريصًا على خوض تجربة جديدة، بعد 8 سنوات داخل سانتياغو برنابيو.
ومن المتوقع أن يوافق ريال مدريد على بيع نجمه الكرواتي بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع تبقي موسم واحد على نهاية عقده، واحتمالية تعاقده مع لاعب وسط جديد، مثل دوني فان دي بيك أو بول بوغبا.
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